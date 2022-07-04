В Башкирии появилось очередное граффити с портретом Юрия Шатунова

В Башкирии появилось очередное граффити с портретом Юрия Шатунова
В Башкирии появилось очередное граффити с портретом Юрия Шатунова
Сегодня, 12:21Общество
На этот раз изображение было размещено в Кумертау.

В Кумертау под крышей частного дома появился очередной портрет в память погибшего Юрия Шатунова. Известно, что автором изображения выступил художник-оформитель Андрей Миляхов.

Напомним, первый портрет Шатунова Миляхов нарисовал в Уфе на стене здания на улице Рабкоров. В социальных сетях граффити вызвало неоднозначную реакцию. В частности, многие просили закрасить портрет или же переделать, так как пользователи не находили сходства между нарисованным Юрием Шатуновым и настоящим. Автор корреспонденту MKset сообщи, что «это вякают диванные критики».

К слову, в мэрии Уфы сообщили, что граффити через какое-то время, действительно, может быть закрашено, так как оно не было согласовано с администрацией.

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