В Башкирии появилось очередное граффити с портретом Юрия Шатунова

В Кумертау под крышей частного дома появился очередной портрет в память погибшего Юрия Шатунова. Известно, что автором изображения выступил художник-оформитель Андрей Миляхов.
Напомним, первый портрет Шатунова Миляхов нарисовал в Уфе на стене здания на улице Рабкоров. В социальных сетях граффити вызвало неоднозначную реакцию. В частности, многие просили закрасить портрет или же переделать, так как пользователи не находили сходства между нарисованным Юрием Шатуновым и настоящим. Автор корреспонденту MKset сообщи, что «это вякают диванные критики».
К слову, в мэрии Уфы сообщили, что граффити через какое-то время, действительно, может быть закрашено, так как оно не было согласовано с администрацией.