В Башкирии появилось очередное граффити с портретом Юрия Шатунова

Напомним, первый портрет Шатунова Миляхов нарисовал в Уфе на стене здания на улице Рабкоров. В социальных сетях граффити вызвало неоднозначную реакцию. В частности, многие просили закрасить портрет или же переделать, так как пользователи не находили сходства между нарисованным Юрием Шатуновым и настоящим. Автор корреспонденту MKset сообщи, что «это вякают диванные критики».