Уроженец Кигинского района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 21-летний уроженец села Абзаево Кигинского района республики. Об этом сообщает глава районной администрации Зухра Гордиенко.
Как сообщает Гордиенко, на срочную службу Ранис Фасхитов был призван годом ранее — в июле 2021 года. Через два месяца молодой человек заключил контракт и был переведён в войсковую часть в Оренбургской области, где получил должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона.
Он был назначен на должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона, — сообщила глава Кигинской администрации
Церемония прощания с Ранисом Фасхитовам пройдет пятого июля в селе Абзаево в 10-00.