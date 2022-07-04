Уроженец Кигинского района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

Как сообщает Гордиенко, на срочную службу Ранис Фасхитов был призван годом ранее — в июле 2021 года. Через два месяца молодой человек заключил контракт и был переведён в войсковую часть в Оренбургской области, где получил должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона.