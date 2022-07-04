Уроженец Кигинского района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Кигинского района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Кигинского района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 15:10ОбществоФото: Зухра Гордиенко/ VK
О гибели в ходе спецоперации на территории Украины 21-летнего Раниса Фасхитова сообщает глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 21-летний уроженец села Абзаево Кигинского района республики. Об этом сообщает глава районной администрации Зухра Гордиенко.

Как сообщает Гордиенко, на срочную службу Ранис Фасхитов был призван годом ранее — в июле 2021 года. Через два месяца молодой человек заключил контракт и был переведён в войсковую часть в Оренбургской области, где получил должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона.

Он был назначен на должность номера расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона, — сообщила глава Кигинской администрации

Церемония прощания с Ранисом Фасхитовам пройдет пятого июля в селе Абзаево в 10-00.

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