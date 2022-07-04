«Стереть с лица земли»: как родители пытаются спасти «звездную» школу в Уфе

С 2019 учебного года был закрыт один из корпусов школы № 23 в Уфе, из-за чего все ученики были вынуждены учиться в другом корпусе в две смены. Когда деваться было некуда, родители и дети стали постепенно привыкать к новым условиям, но уже 8 октября 2019 года школа целиком была закрыта и опечатана судебными приставами.
Родители, которые вот уже три года пытаются спасти школу, уверены — для сохранения школы есть веские причины и основания. Во-первых, согласно строительным нормам и правилам СНиП 2.07.01-89, дети должны учиться в отдельном учреждении, а не в школе № 15. По официальным стандартам радиус обслуживания общеобразовательной школы должен составлять 750 метров, а для начальных классов — 500 метров. В школе № 15 нет столько дополнительного места, поэтому ученикам будет тесно, не говоря уже о нарушении строительных норм, считают родители.
В случае объединения школ радиус обслуживания по всем нормам должен составлять более одного километра, а в школе № 15 гораздо меньше места, чем требуется, считают взрослые.
«Во время предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Путин, победивший на выборах в 2018 году заявил, что к 2025 году стоит конкретная задача — избавиться от второй смены в школах. Также в соответствии с Федеральным посланием президента РФ от 01. 02. 2016 года Федеральному собранию реализуется создание новых мест в школах путем реконструкции и обновления зданий», — приводят второй весомый аргумент родители.
Глава республики Радий Хабиров также неоднократно заявлял, что в Башкирии необходимо избавиться от второй смены в школах.
Родителей беспокоит и то, что при объединении двух школ может уйти половина педагогического состава, многие из которых преподавали более 30 лет. Учителя рискуют остаться без работы в силу возраста.
Помимо нарушений строительных и законодательных норм, учебы во вторую смену и невыполненных обещаний чиновников, по мнению родителей, есть еще кое-что, что вызывает беспокойство — важно сохранить традиции и историю школы.
В школе № 23 обучались звезды Башкирии — известный на весь мир мотогонщик Габдрахман Кадыров, заслуженная актриса РБ Эльмира Самматова, оперная певица Лариса Ахметова, чемпион мира по прыжкам с трамплина Дмитрий Васильев, телеведущий Дмитрий Каретко. Многие выпускники школ продолжают обучение в престижных вузах страны.
«Мы готовы проявить терпение в ожидании реконструкции нашей школы, но никак не готовы к слиянию двух школ, » — об этом родители написали в своем обращении Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.
В обращении родители также просят «ускорить принятие решение по реконструкции зданий МБОУ Школа № 23; сохранить МБОУ Школа № 23 в своем статусе, как самостоятельное юридическое лицо; довести принятое решение с указанием сроков его реализации до сведения родителей учащихся посредством размещения официального сообщения на сайте школы до конца текущего года».
Это обращение не единственное — родители писали главе республики Радию Хабирову, на тот момент мэру Уфы Ульфату Мустафину, и. о. министра образования и науки РБ Айбулату Хажину, в прокуратуру республики и города.
— Все это длится уже с 2019 года. К нам приходят лишь отписки, что данное письмо будет рассмотрено. Но конкретных ответов мы так и не получили! Были не раз на личной встрече с главой Советского района, он знает о проблемах, но ничего не предпринимается до сих пор, — говорит одна из родительниц.
Ведомства разные, а формулировки в отписках примерно одинаковые, считают родители. При этом никакой конкретики власти и органы не дают:
«О результатах обращения вам будет сообщено Уполномоченным по правам ребенка»; «Взаимодействие с родителями и педагогическим коллективом будет продолжено»; «Сроки реконструкции будут определены по итогам разработанного проекта».
Дальнейшая судьба школы до сих пор остается неизвестной, несмотря на то, что в 2020 году мэрию Уфы обязали профинансировать ремонт — прокуратура через суд потребовала реконструировать аварийное здание.
Надзорное ведомство установило, что в школе есть нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, но, несмотря на это, мэрия не принимала мер, чтобы провести надлежащий ремонт. Октябрьский райсуд вынес решение о том, что администрация города обязана провести ремонт и профинансировать работы. При этом ответчик попытался оспорить решение суда, но доводы были отклонены Верховным судом.
Согласно официальным документам на сайте госзакупок, в 2016 году объявлялся тендер на проведение капитального ремонта одного из корпусов школы. Для этих целей город выделил 4, 4 миллиона рублей. В помещении «Литер А» должны были снять облицовку стен, оштукатурить, провести демонтаж пола, дверных коробок, плинтусов и окон. Также в учреждении планировали поменять канализационные трубы, кровли и светильники.
Ремонт провели, однако только внутри, что не спасло здание от аварийного состояния. Вскоре выяснилось, что в помещении идут трещины от фундамента и рушатся стены, школу закрыли после проведенной экспертизы.
В июле 2021 года на ремонт здания было выделено еще 14, 6 миллиона рублей. Согласно договору, работы должны были быть исполнены до 31 мая 2022 года, однако здание до сих пор не было реконструировано. Подрядчиком выступает компания ООО «РАИР». Сейчас территория школа закрыта, у помещения заколочены окна со стороны центрального входа.
В министерстве образования Башкортостана Mkset сообщили, что данный вопрос находится в компетенции мэрии Уфы. На момент публикации материала от администрации города ответа на запрос Mkset получено не было.