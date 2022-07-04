«Стереть с лица земли»: как родители пытаются спасти «звездную» школу в Уфе

— Все это длится уже с 2019 года. К нам приходят лишь отписки, что данное письмо будет рассмотрено. Но конкретных ответов мы так и не получили! Были не раз на личной встрече с главой Советского района, он знает о проблемах, но ничего не предпринимается до сих пор, — говорит одна из родительниц.