Средняя зарплата в Башкирии с начала 2022 года выросла более чем на 6 тысяч рублей

Весьма впечатляющие данные о заработных платах начисленных жителям Башкирии за первые четыре месяца нынешнего года опубликовал Башстат. Если в январе 2022 года средняя номинальная начисленная заработная плата составляла 40 859 рублей и 60 копеек, то уже в апреле этот же показатель равнялся 47 306 рублям и 80 копейкам.
Средний показатель на 4 месяца 2022 года оказался равен 44 309 рублям и 20 копейкам и показал рост более чем на 13% по сравнению с тем же периодом в прошлом 2021 году.
В документе поясняется каким образом аналитики рассчитывают среднюю зарплату — начисленный фонд заработной платы работников делится на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.