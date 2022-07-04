Средняя зарплата в Башкирии с начала 2022 года выросла более чем на 6 тысяч рублей

Весьма впечатляющие данные о заработных платах начисленных жителям Башкирии за первые четыре месяца нынешнего года опубликовал Башстат. Если в январе 2022 года средняя номинальная начисленная заработная плата составляла 40 859 рублей и 60 копеек, то уже в апреле этот же показатель равнялся 47 306 рублям и 80 копейкам.