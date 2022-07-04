Пожар в усадьбе и новое граффити с Шатуновым: Главное за день в Уфе и Башкирии

Пожар в усадьбе и новое граффити с Шатуновым: Главное за день в Уфе и Башкирии
Пожар в усадьбе и новое граффити с Шатуновым: Главное за день в Уфе и Башкирии
Вчера, 22:19ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О самых резонансных событиях 4 июля в Уфе и республике — в материале Mkset

Сегодня в Уфе случился пожар в усадьбе Шамовых. По предварительным данным, кровля на крыше памятника культурного наследия загорелась во второй половине дня. Отметим, что из-за мероприятий по тушению пожара в Уфе перекрыли движение на улице Октябрьской революции, где и находится усадьба. Также Mkset поговорил с градозащитницей Эльзой Маулимшиной о возможных причинах возгорания. По её мнению случившийся сегодня пожар во многом похож на поджог усадьбы Бухартовских в Уфе двумя годами ранее.

Продолжая тему архитектурных памятников в Уфе — сегодня стало известно, что с молотка за 3,3 миллиона рублей ушёл «Дом Тихониных». Новым владельцем памятника стал предприниматель Руслан Барков. Отметим, что о выставлении дома на продажу стало известно несколькими неделями ранее — его стартовая цена составляла один рубль.

Находящегося под следствием по обвинению в получении взяток заместителя главы администрации Мелеузовского района вновь подозревают в получении взятки. По предварительной информации, за два миллиона рублей чиновник обещал принять жильё, предназначенное для детей-сирот, несмотря на множественные недочёты. Если этот скандал был связан с жильем, то новый — уже с дорогами. Сообщается, что за 200 тысяч рублей чиновник обещал принять проезда Давлеткулово — Сухаревка, опять же, закрыв глаза на недочёты при ремонте.

Сегодня же стало известно, что арбитражного управляющего МУЭТ Уфы суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства. Данила Рыбалко, который до 1 июля являлся арбитражным управляющим МУЭТ Уфы, отстранили от процедуры банкротства по решению суда. Жалобу на Рыбалко в суд подавал Олег Хмарин, который до недавнего времени возглавлял транспортное управление мэрии. 23 июня стало известно о том, что Хмарин перейдет в Управление земельных и имущественных отношений где будет работать заместителем главы управления.

В городе Кумертау появилось новое граффити с изображением ушедшего из жизни несколькими днями ранее Юрия Шатунова. Автором его выступил художник-оформитель Андрей Миляков. Отметим, что предыдущий стрит-арт с портретом певца в Уфе также принадлежит руке Милякова. Рисунок вызвал крайне неоднозначную реакцию со стороны уфимцев и более того, появилась информация, что в скором времени его могут закрасить. О волне хейта и дальнейшей судьбе портрета Mkset поговорил с его автором.

Услуги по праздничному оформлению мероприятий в скором времени существенно вырасти в цене. Причиной тому является резке подорожание гелия, который используется при надувании воздушных шаров. Как признаются сами оформители, в отдельных регионах гелий подорожал в несколько раз — с 9 600 рублей до 34 000 рублей. Подробнее о том, что может ждать предпринимателей в ближайшем времени Mkset рассказывал здесь.

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