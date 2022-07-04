Погибший на Украине 24-летний Вячеслав Бацокин из Уфы посмертно получил два ордена

В минувшую субботу 2 июля в Уфе простились с ефрейтором Вячеславом Бацокиным из Уфы. Военнослужащего в последний путь провожали в здании Русского драматического театра, где помимо семьи и близких погибшего присутствовали и представители власти, как республиканской, так и городской и районной.