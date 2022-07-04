Погибший на Украине 24-летний Вячеслав Бацокин из Уфы посмертно получил два ордена

Погибший на Украине 24-летний Вячеслав Бацокин из Уфы посмертно получил два ордена
Погибший на Украине 24-летний Вячеслав Бацокин из Уфы посмертно получил два ордена
Сегодня, 10:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: https://vk.com/oktyabrsky_district
Ефрейтора проводили в последний путь и посмертно наградили орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы 2 июля.

В минувшую субботу 2 июля в Уфе простились с ефрейтором Вячеславом Бацокиным из Уфы. Военнослужащего в последний путь провожали в здании Русского драматического театра, где помимо семьи и близких погибшего присутствовали и представители власти, как республиканской, так и городской и районной.

Погибшему ефрейтору Вячеславу Бацокину было 24 года, он вырос в Уфе и выбрал профессию военного следуя примеру старшего брата-офицера. Бацокина посмертно наградили сразу двумя орденами за храбрость и отвагу, он был награжден орденом Мужества и орденом имени генерала Минигали Шаймуратова.

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