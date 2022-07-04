На официальном пляже в Уфе мощной волной от гидроцикла захлебнулся 16-летний парень

На официальном пляже в Уфе мощной волной от гидроцикла захлебнулся 16-летний парень
На официальном пляже в Уфе мощной волной от гидроцикла захлебнулся 16-летний парень
Сегодня, 10:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: Артур Салимов/Mkset.ru
К счастью на помощь захлебнувшемуся парню подоспели спасатели, которые доставили его на берег невредимым, сообщили в УГЗ Уфы 4 июня.

Инцидент, едва не ставший трагедией, произошел вчера, 3 июля на уфимском официальном пляже “Гольфстрим” в микрорайоне Инорс на озере Теплое. 16-летний пловец вряд ли бы попал в передрягу, он хорошо плавал и заплыл весьма глубоко. Однако в историю вмешался гидроцикл, который пролетел мимо и поднял волну, которая захлестнула молодого купальщика, да так, что он ей захлебнулся.

К счастью это заметили спасатели, которые оперативно вытащили парня из воды и транспортировали на берег. Молодой парень отделался легким испугом и ему даже не потребовалась помощь медиков. Тем временем в УГЗ напомнили о том, что правила поведения на воде, а частности

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы