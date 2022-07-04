На официальном пляже в Уфе мощной волной от гидроцикла захлебнулся 16-летний парень

К счастью на помощь захлебнувшемуся парню подоспели спасатели, которые доставили его на берег невредимым, сообщили в УГЗ Уфы 4 июня.

Инцидент, едва не ставший трагедией, произошел вчера, 3 июля на уфимском официальном пляже “Гольфстрим” в микрорайоне Инорс на озере Теплое. 16-летний пловец вряд ли бы попал в передрягу, он хорошо плавал и заплыл весьма глубоко. Однако в историю вмешался гидроцикл, который пролетел мимо и поднял волну, которая захлестнула молодого купальщика, да так, что он ей захлебнулся. К счастью это заметили спасатели, которые оперативно вытащили парня из воды и транспортировали на берег. Молодой парень отделался легким испугом и ему даже не потребовалась помощь медиков. Тем временем в УГЗ напомнили о том, что правила поведения на воде, а частности

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter