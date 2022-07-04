Более 2,61 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на информацию Роспотребнадзора, в лабораториях различных субъектов РФ уже исследовано свыше 275 000 клещей. При этом было отмечено, что число обращений граждан по поводу укусов клещей не превышает среднегодовой показатель. При этом зафиксированы единичные случаи заболеваний, передающихся клещами.