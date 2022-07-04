Более 2,61 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Более 2,61 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года
Более 2,61 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года
Вчера, 21:52ОбществоФото: pixabay.com
В Роспотребнадзоре сообщили о планах вакцинировать более 3 млн человек от клещевого энцефалита.

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на информацию Роспотребнадзора, в лабораториях различных субъектов РФ уже исследовано свыше 275 000 клещей. При этом было отмечено, что число обращений граждан по поводу укусов клещей не превышает среднегодовой показатель. При этом зафиксированы единичные случаи заболеваний, передающихся клещами.

Напомним, 2 июля представитель Минздрава сообщил, что с начала года 17 человек погибли от заболеваний, развившихся после укуса клещей. Он подчеркнул, что после укуса следует немедленно обращаться к медикам.

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