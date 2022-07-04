«Бизнес умирает на глазах»: оформители праздников в Уфе заявили о скачке цен на гелий

Газ, которым надувают шары, резко подорожал с июня по всей стране. Mkset узнал, что происходит в сфере аэродизайна в Уфе, и как изменились цены на воздушные шары и композиции в самый сезон свадеб и выпускных.

В июне 2022 года аэродизайнеры по всей России столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ гелий, которым надувают воздушные шары. Цены «скакнули» вверх в самый сезон выпускных и свадеб. Оформители даже создали петицию, где выступили против подорожания гелия. На момент публикации материала ее подписали свыше 2500 человек. Со слов автора петиции, в некоторых городах Сибири гелий подорожал с 9600 до 34 тысяч рублей за баллон, газ продолжает дорожать и сегодня. Аэродизайнер из Уфы Юлия Латыпова, которая много лет занимается оформлением праздников и создает композиции из шариков на все случаи жизни, призналась, что 40-литровый баллон гелия в начале июня в Уфе стоил 11500 рублей, а сейчас его цена достигла 28950 рублей. — В принципе, такое иногда бывало. Обычно цена быстро падала. Но в этот раз рост не остановился. Ещё через неделю гелий стал стоить 18500 рублей. Через пару дней 22500 рублей. Коллеги в шоке и в панике. Цена выросла в 2 раза!, — призналась в разговоре с журналистом Mkset Юлия. По словам Юлии, у аэродизайнеров из других регионов ситуация такая же, у кого-то даже хуже. В среднем по стране гелий дешевле 25-27 тысяч рублей, по мнению Латыповой, уже не найти. — И говорят- это не предел! Проблема в дефиците гелия. У многих поставщиков его уже вообще нет, — признается аэродизайнер. С чем это связано, по мнению Юлии, никто точно не знает, хотя в профессиональном сообществе обсуждаются разные версии. Ситуацию омрачает то, что оформители из-за роста цен постепенно сворачивают бизнес и теряют источник дохода. — Газ гелий — не только для праздника. Его активно используют в военной промышленности, медицине. Кто-то говорит, что якобы имеется большой госзаказ в связи со спецоперацией. Кто-то говорит, что большая партия якобы отправилась в Китай. Другое мнение связано с санкциями. Но правды мы не знаем. Цены поднимаем на шары, руки опускаем. На глазах умирает наш бизнес. Уже несколько талантливых людей ушли в другую сферу, — признается аэродизайнер из Уфы. К слову, некоторые из уфимских компаний по оформлению шарами официально объявили о ситуации с гелием и заявили, что цены на имеющиеся заказы «заморожены». При этом аэродизайнеры обещают снизить цены на продукцию в случае, если гелий подешевеет. А пока оформители переходят на надув шаров воздухом. компании в Уфе прокомментировали ситуацию с подорожанием гелия. фото: instagram.com (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) Как объясняет Латыпова, это более трудозатратно для аэродизайнеров, но выгоднее для заказчиков. Хотя, по опыту Юлии, многие любят именно гелиевые шары и готовы покупать их за любую стоимость. — Настроение пессимистичное. Но верим, что ситуация исправится в лучшую сторону. Аэродизайнеры дарят людям праздник. Но кто подарит праздник аэродизайнерам? , — задается вопросом оформитель.

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