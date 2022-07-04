БашРТС объявили о прекращении приема и отправили жителей Башкирии в Единый центр

БашРТС объявили о прекращении приема и отправили жителей Башкирии в Единый центр
БашРТС объявили о прекращении приема и отправили жителей Башкирии в Единый центр
Сегодня, 14:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
ООО БашРТС сообщило о переводе клиентов на очное обслуживание в Единый расчетный центр еще в конце июня.

Всегда находящаяся на слуху компания-ресурсник больше не будет консультировать своих клиентов по многочисленным возникающим у них вопросам. Об этом в своих соцсетях ООО «БашРТС» сообщило в своих социальных сетях еще 27 июня. С 1 июля вопросы БашРТС граждане задать не смогут.

Ресурсники прямым текстом сообщили о том, что отделения ООО «БашРТС» прекращают приём жителей. Вместо них на вопросы граждан будут отвечать в ЕИРЦ Башкирии. Офисы данной организации присутствуют в каждом районе Уфы и в районах Башкирии, которые снабжает теплом БашРТС.

В том же посте БашРТС перечислил способы получения информации онлайн — по телефону, через мобильное приложение, по электронной почте или даже в личных сообщениях группы в соцсети ВКонтакте. Однако предоставленное пространство вариантов, судя по комментариям, мало устроило клиентов организации-ресурсника.

— «Спихнули» с себя клиентов?. Значит, закроются клиентские офисы Баш.РТС?. Консультация в офисах ЕИРЦ — это просто смешно — комментирует Владимир Михайлов.

— Совсем становится БашРтс закрытой для клиентов. ужасно… Теперь будут ещё более бессовестно себя вести… Один всего офис на большой район — вторит ему Евгения Подлесная.

Тем временем пользовательница под ником Мама Мама интересуется у компании ресурсника — А кто Вам разрешил передать мои данные посторонней организации?

Тот же вопрос интересует и Юлию Коновалову.

На каком основании перевели на очное обслуживание в ООО ЕИРЦ РБ? Где договор с данной организацией? Теперь нужно всем дружно проснуться от 30 летнего сна и дружно писать во все инстанции о беспределе и геноциде народа. Причем массово, тогда только будет действенно. Один в поле не воин!Юлия Коновалова

Оставила Юлия Коновалова и комментарий следующего содержания — «Запрещаю передачу моих персональных данных третьим лицам». Однако волнует ли БашРТС запрет гражданки — открытый вопрос.

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