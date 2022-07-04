БашРТС объявили о прекращении приема и отправили жителей Башкирии в Единый центр

На каком основании перевели на очное обслуживание в ООО ЕИРЦ РБ? Где договор с данной организацией? Теперь нужно всем дружно проснуться от 30 летнего сна и дружно писать во все инстанции о беспределе и геноциде народа. Причем массово, тогда только будет действенно. Один в поле не воин!Юлия Коновалова