Автоэксперт не рекомендует бросать машины вне охраняемых стоянок

Беседуя с журналистами, автоэксперт Игорь Моржаретто призвал россиян, владеющих автомобилями возрастом до трех лет, не экономить на каско. Тем более, что страховые компании сейчас предлагают рассрочку.

В интервью NEWS.ru Моржаретто дал несколько советов по защите от угонщиков. Он рекомендовал оставлять автомобиль только на охраняемых паркингах, а если их нет, то ставить машину в освещенной зоне, желательно рядом с камерами наружного наблюдения. Значительно усложняет жизнь угонщикам вторая система сигнализации, однако установку её следует доверять только уполномоченным дилером организациям. Можно также применить механические противоугонные устройства, например, запоры на КПП или руль. А если есть деньги, то можно установить спутниковую противоугонку. Моржаретто также назвал наиболее угоняемые в РФ автомобили — это ЛАДЫ. Их в нашей стране довольно много, и эти машины редко страхуют.

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