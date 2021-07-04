В Башкирии подорожали сигареты

В Башкирии подорожали сигареты
В Башкирии подорожали сигареты
4 июля, 11:50ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Объявление о повышении цен появились на входе в продуктовые магазины республики.

С 1 июля в республике подорожали табачные изделия. Сообщения о возросшей минимальной цене стали появляться на входных дверях в продуктовые магазины.

Это связано со вступлением в России поправок в закон об охране здоровья. Теперь купить самую дешевую пачку сигарет не только в Башкирии, но и по всей России за 108 рублей.

Ранее законодательно было запрещено продавать табачные изделию по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной).

Ранее корреспондент Mkset проанализировал цены на основные овощи за последние 8 лет. Так как многие жители страны пожаловались президенту России на высокие цены на картофель, морковь и другие продукты российского производства.

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