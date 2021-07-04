В Башкирии из-за града пострадали огороды местных жителей

— В субботу прошёл сильнейший град и затем ливень с ветром. От града сильно пострадал огород жителей деревни. Были побиты огурцы, капуста, помидоры, картофель. Хорошо, что продолжалось это буйство не слишком долго и серьёзного ущерба, не было замечено, — сообщил Низамов.