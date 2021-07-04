В Башкирии из-за града пострадали огороды местных жителей

В Башкирии из-за града пострадали огороды местных жителей
В Башкирии из-за града пострадали огороды местных жителей
4 июля, 15:13ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Малояз. Салаватский район/vk.com.
Как отметил глава поселения, обошлось без серьезных повреждений.

Разгул стихии запечатлели жители деревни Чебаркуль Салаватского района республики. Град обрушился на деревню накануне, 3 июля.

Фотографии на которых запечатлен внушительный слой осадков были опубликованы в соцсетях.Как отметил глава поселения Ришат Низамов, в беседе с корреспондентом Mkset, существенного ущерба удалось избежать.

В субботу прошёл сильнейший град и затем ливень с ветром. От града сильно пострадал огород жителей деревни. Были побиты огурцы, капуста, помидоры, картофель. Хорошо, что продолжалось это буйство не слишком долго и серьёзного ущерба, не было замечено, — сообщил Низамов.

Ранее разгул стихии был и в столице республики. Ливень затопил север Уфы, а жители южной части города продолжили жаловаться на отсутствие осадков и засуху.

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