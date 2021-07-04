Сотрудники Роскомнадзора Башкирии оказались в центре коррупционного скандала

Прокуратура республики выявила нарушения законодательства о коррупции в Управлении Роскомнадзора по Башкирии.
В ходе проверки выявилось что один из руководителей отдела учредил свой бизнес и являлся его директором, что категорически запрещено госслужащим согласно законодательству.
У еще одной сотрудницы были обнаружены два дорогих автомобиля купленных в 2020 году. При этом женщина сокрыла в сведениях о расходах данный факт.
Еще ряд работник не сообщил о своих доходах, имуществе в собственности и данных о владении ценными бумагами.
По данным фактам прокурор республики внёс представление руководителю управления Роскомнадзора. В результате его рассмотрения одна сотрудница уволилась по собственному желанию, шесть должностных лиц отделались выговорами.
Ранее уголовное наказание понес начальник антикоррупционного отдела по городу Кумертау. Суд обвинил мужчину в получении взятки, незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов.