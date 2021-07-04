Сотрудники Роскомнадзора Башкирии оказались в центре коррупционного скандала

Собственный бизнес, автомобили за почти три миллиона рублей и многое другое, обнаружили сотрудники прокуратуры в личном владении работников надзорного органа.

Прокуратура республики выявила нарушения законодательства о коррупции в Управлении Роскомнадзора по Башкирии. В ходе проверки выявилось что один из руководителей отдела учредил свой бизнес и являлся его директором, что категорически запрещено госслужащим согласно законодательству. У еще одной сотрудницы были обнаружены два дорогих автомобиля купленных в 2020 году. При этом женщина сокрыла в сведениях о расходах данный факт. Еще ряд работник не сообщил о своих доходах, имуществе в собственности и данных о владении ценными бумагами. По данным фактам прокурор республики внёс представление руководителю управления Роскомнадзора. В результате его рассмотрения одна сотрудница уволилась по собственному желанию, шесть должностных лиц отделались выговорами. Ранее уголовное наказание понес начальник антикоррупционного отдела по городу Кумертау. Суд обвинил мужчину в получении взятки, незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов.

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