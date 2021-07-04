Минтруд: как начать получать пенсионные выплаты в 55 и 60 лет

Для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для того, чтобы узнать в каком НПФ находится накопительная часть пенсии, можно лично обратиться в отделение ПФР или в МФЦ, проверить информацию в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на кандидата юридических наук Оксану Филачеву.
Законом предусмотрено несколько видов выплат. Единовременная выплата предусматривает выплату сразу всех пенсионные накоплений одной суммой. Выплачивается гражданам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов и гражданам, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии.
Срочная пенсионная выплата. Срочная пенсионная выплата назначается лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы госсофинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.
Накопительная пенсия назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Ее размер с 2020 года рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты — 258 месяцев. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную на пенсионном счете застрахованного лица, разделить на 258 месяцев.
Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть перенаправляются в страховую часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. Такой порядок будет действовать до конца 2023 года. Все, что до этого накопилось, можно получить.
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее.