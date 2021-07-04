Минтруд: как начать получать пенсионные выплаты в 55 и 60 лет

Для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для того, чтобы узнать в каком НПФ находится накопительная часть пенсии, можно лично обратиться в отделение ПФР или в МФЦ, проверить информацию в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на кандидата юридических наук Оксану Филачеву.