Фото: pxhere.com
Warner Bros. снимет новый сериал по мотивам книг о Гарри Поттере
4 июля, 19:13Общество
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Компания Warner Bros. планирует снять сериал для стримингового сервиса по вселенной Гарри Поттера.
В нём будут показаны события, произошедшие до описанной в книгах истории, информирует газета «Известия».
Сюжет сериала будет также разворачиваться в школе Хогвартс. В нем появятся совершенно новые герои. Однако другие детали проекта пока не разглашаются и вряд ли станут известны в ближайший год, пока идет активная работа над его созданием.
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