В Башкирии за социально значимый проект можно получить 200 тысяч рублей
Об этом сообщили в пресс-службе общественной палаты республики.
До 26 августа 2019 года Общественная палата России принимает заявки на ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!». Победитель каждой из 14 номинаций получит денежный приз в 200 тысяч рублей. Проекты победителей будут представлены на итоговом форуме Общественной палата России «Сообщество» в Москве.
С полным списком номинаций и условиями участия можно познакомиться здесь.
Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который руководит действующим социальным проектом.
— Авторы проектов предлагают свежие решения сложных, острых проблем, которые стоят сегодня перед нашим обществом. И безусловно, мы должны поощрять таких людей, взаимодействовать с ними, всячески поддерживать их, чтобы ценные идеи не пропали даром, а служили на благо граждан России, — считает заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева.