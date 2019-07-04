В Башкирии за социально значимый проект можно получить 200 тысяч рублей

До 26 августа 2019 года Общественная палата России принимает заявки на ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!». Победитель каждой из 14 номинаций получит денежный приз в 200 тысяч рублей. Проекты победителей будут представлены на итоговом форуме Общественной палата России «Сообщество» в Москве.

С полным списком номинаций и условиями участия можно познакомиться здесь.

Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который руководит действующим социальным проектом.