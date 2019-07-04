В Башкирии «мониторить» ветхое аварийное жилье будет еще одна контора чиновников
В Башкирии создали Центр мониторинга аварийного жилищного фонда.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитете по строительству и архитектуре республики, новое учреждение уже приступило к своей работе.
В Центре планируют сформировать реестр ветхих и аварийных многоквартирных домов, следить за исполнением контрактов, которые заключают муниципалитеты на строительство многоквартирных домов либо, следить за соблюдением сроков строительства МКД, мониторить качество выполнения в них строительно-монтажных и отделочных работ.
Учредителем Центра мониторинга аварийного жилищного фонда является Госстрой республики Башкортостан. Руководитель - Рустем Идрисов.
Ранее Медиакорсеть подробно рассказывала о том, как и почему в уфимской Черниковке годами не могут расселить ветхие аварийные дома, чей возраст перевалил за 70-летний порог.