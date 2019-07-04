В Башкирии «мониторить» ветхое аварийное жилье будет еще одна контора чиновников

Как сообщили в пресс-службе Госкомитете по строительству и архитектуре республики, новое учреждение уже приступило к своей работе.

В Центре планируют сформировать реестр ветхих и аварийных многоквартирных домов, следить за исполнением контрактов, которые заключают муниципалитеты на строительство многоквартирных домов либо, следить за соблюдением сроков строительства МКД, мониторить качество выполнения в них строительно-монтажных и отделочных работ.

Учредителем Центра мониторинга аварийного жилищного фонда является Госстрой республики Башкортостан. Руководитель - Рустем Идрисов.