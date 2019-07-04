Рухнувший деревянный мост в Башкирии из сериала «Вечный зов» могут восстановить

По словам чиновника, в администрации уже обратились в Госкомитет по ЧС и попросили помощи с обследованием деревянного моста и его дальнейшего демонтажа. Однако на какие средства будет все-таки производиться ремонт, не уточнили.

Напомним, вчера вечером стало известно, что деревянный мост, на котором проходили съемки знаменитого советского сериала, рухнул в воду, так и не дождавшись реконструкции. На ремонт одной из главных достопримечательностей города Белорецка требовалось около 30 миллионов рублей. Известно, что ранее по мосту шла дорога к сталепроволочно-канатному заводу — градообразующему предприятию. Несколько лет назад завод от него отказался. Мост фактически принадлежал муниципалитету, у которого не было средств на его ремонт. Также он оказался не нужным и инвесторам.