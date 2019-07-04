Фото: wikipedia.org
Россия направила ноту Японии из-за обозначения Курил на G20
4 июля, 21:17Общество
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство выразило протест своим японским коллегам после того, как на сайте саммита G20 было опубликовано видео, в котором Курильские острова обозначены как территория Японии.
Как сообщает RT, нота была вручена 2 июля. По мнению Захаровой, подобное поведение демонстрирует злоупотребление полномочиями Японии в качестве председателя G20.
Также, напомнила Захарова, премьер-министр Японии Абэ обещал не предпринимать действий, которые могли бы негативно отразиться на политической позиции российской стороны.
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