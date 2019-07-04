Россия направила ноту Японии из-за обозначения Курил на G20

Как сообщает RT , нота была вручена 2 июля. По мнению Захаровой, подобное поведение демонстрирует злоупотребление полномочиями Японии в качестве председателя G20.

Также, напомнила Захарова, премьер-министр Японии Абэ обещал не предпринимать действий, которые могли бы негативно отразиться на политической позиции российской стороны.