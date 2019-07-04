Прокуратура в Уфе выявила хищения средств в соцприюте после сюжета штаба Навального

Ежемесячно на балансе социального приюта числятся 10–15 человек, которых, как оказалось после проверки прокуратуры, в действительности нет, сообщили в Штабе Алексея Навального в Уфе. Медиакорсети информацию об итогах проверки в ведомстве подтвердили.

Сотрудники прокуратуры Кировского района провели проверку и установили, что директор центра Олег Санников и его подчиненные Гульнара Карачурина и Ильдар Садриев не соблюдали трудовое и санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Коэффициенты и премии здесь устанавливаются без учета критериев оценки эффективности труда, интенсивности и напряженности работы.

По результатам проверки директору вынесено представление и направлено уведомление о необходимости явки для решения вопроса о возбуждении в отношении директора учреждения дела об административном правонарушении. Прокуратура подтверждает факты приписок граждан, то есть тех самых мертвых душ, и хищения бюджетных средств.