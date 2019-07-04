Около туризма: над Центром войлока в Уфе нависла угроза выселения

— Центр войлока находится на пересечении улиц Октябрьской Революции и Ленина, на первом этаже 1 корпуса БГПУ. В настоящий момент происходит «уничтожение» территории, где рождается красота. Помещение Центра войлока требуют освободить для очередного общепита, — пишет выпускница художественно-графического факультета вуза Алия Ишмухаметова. — Я понимаю, если бы действительно не было ничего поблизости, но на этой территории только университетских столовых в районе 20 метров уже 2 штуки, МакДоналдс через дорогу, а остальных кафе возле и в самом Гостином Дворе не сосчитать!

Освободить помещение требуют в короткие сроки, что уже за собой влечет большие проблемы. Переехать предлагают в помещение, которое совершенно не подходит для работы и для хранения войлока, тем более, для демонстрации гостям нашего города и республики.

В руководстве Центра художественного войлока Медиакорсети информацию косвенно подтвердили, однако не стали уточнять и комментировать информацию о вип-столовой (по некоторым данным, именно ее здесь и собираются построить), рассказав лишь, что «ремонт действительно ведется».

— Мы ничего не можем сказать, это всего лишь решение руководства вуза, мы его комментировать не можем, — уточнили нам в Центре войлока.

Известно, Центр был создан еще в 2007 году по инициативе бывшего ректора БГПУ Раиля Асадуллина и художника, специалиста по графике Талгата Масалимова.

У Центра есть лабораторная и экспозиционная части. Здесь также проходят различные лекции по войлоковалянию, мастер-классы для студентов и всех желающих, выполнения выпускных квалификационных работ.

По словам бывшего ректора университета Раиля Асадуллина эта новость — «не более, чем слух».

— Когда Центр войлока только создавался, был такой слух, видно, его кто-то решил реанимировать — непонятно для каких целей. Уверен, что ректор даже об этом не знает, — заявил Асадуллин Медиакорсети.

В приемной ректора вуза Салавата Сагитова нам информацию комментировать отказались, сославшись на занятость руководящего состава университета, однако поспешили заверить, что в Центре войлока действительно идет плановый ремонт.

— Когда он начался и когда закончится, я не могу сказать, мы информацию по телефону никогда не комментируем, — заявила пресс-секретарь вуза, отказавшись представиться.

По словам Алии Ишмухаметовой, Центр войлока планируют перенести в отдаленное от центра города и вуза место, где нет никаких условий для того, чтобы хранить войлок, нуждающийся в бережном отношении.

— Возмутительно, что все это происходит вот так, под шумок. Понятно, что Центр находится на красной линии, но неужели деньги дороже искусства? В 2020 году в Башкирии состоится Фольклориада, наш башкирский войлок — готовый бренд, наряду с медом, кумысом, танцами. Он мог бы стать настоящим украшением и изюминкой фестиваля. История башкирского народа неразрывно связан с войлоком. Кошмами крыли юрты, в быту он находил самое широкое применение.