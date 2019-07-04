Обманутые дольщики в Уфе: «Слов от чиновников на 3 рубля, результат - на 3 копейки»

Вчера, 3 июля, в Уфе собрались представители 26 проблемных объектов, чтобы задать вопросы чиновникам разного ранга, промониторить ситуацию на этих объектах за полгода и выработать резолюцию с предложениями, как эффективнее справиться со всеми недостроями.

В зале сначала было очень многолюдно. Обманутые дольщики приготовили плакаты, листовки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Фото: Mkset.ru

Вначале трибуну предоставили первому заместителю председателя госкомстроя Григорию Невоструеву. Он ответил на пару десятков вопросов. Каждого волновал свой объект.

Фото: Mkset.ru

По словам Невоструева, сейчас есть четыре пути решения проблем обманутых дольщиков: достроить объект силами действующего застройщика, достроить объект с помощью регоператора РОССО, реализовать масштабный спецпроект (новый земельный участок, на котором строят жилье, а готовые квартиры можно передать гражданам) и софинансирование стройки из бюджета России.

Фото: Mkset.ru

Не будем приводить все вопросы, заданные на съезде, и ответы Невоструева. Вот только один из многих диалогов.

- Наш объект – Октябрьской революции, 62, СК «Квартал». Там мешает достроить дом АЗС. Что сделано?

- Я доложил главе и вице-премьеру, предложил возможные варианты решения, в том числе и с переносом АЗС. Глава дал поручение провести переговоры с «Башнефтью» о переносе АЗС.И я вел переговоры с Сардаровым (управление земельных и имущественных отношений). Он ответил, что у нефтяной компании есть преимущественное право аренды этого участка. И это уже не мой уровень – вести переговоры с такой крупной компанией. Есть и альтернативное решение.

Надо отметить, что на съезд были приглашены представители администраций тех муниципалитетов, в которых есть проблемные объекты. На вопросы дольщиков ответили представители Стерлитамака, Демского района Уфы, Иглинского и Кармаскалинского районов. Из Уфы и Уфимского района чиновников не оказалось. Хотя многие объекты находятся на их территории.

Что говорили обманутые дольщики

Фото: Mkset.ru

Эта часть съезда осталась за пределами внимания приглашенных гостей, чиновников госкомстроя и муниципалитетов. Модератор форума почему-то отпустил их, что вызвало возмущение в зале. В самом деле, люди начали говорить о наболевшем, высказывать претензии, но никто из представителей власти напрямую их не услышал.

Председатель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Владимир Гуськов представляет, пожалуй, самую большую группу обманутых дольщиков, около полуторы тысячи человек. Строительство «Миловского парка» началось в 2013 году. В 2015 году стройка остановилась. Изначально планировалось застроить 14 кварталов, успели продать квартиры в 11. Сейчас из 30 недостроенных домов обещают ввести в строй лишь 3.

- За последние 2,5 года мы увидели огромное количество схем и дорожных карт, - сказал он. – Ни одна из них не сработала. Схема решения по «Миловскому парку» была утверждена у Радия Хабирова в начале февраля. Сейчас по истечении пяти месяцев можно сказать, что она находится на грани провала. То есть первые три дома по той схеме должны были быть сданы 1 июня. Сейчас уже июль – дома не сданы, ни один дом. И дай бог, если хотя бы один дом сдадут к сентябрю. Стройка практически стоит.

- Решение проблем «Миловского парка» находится примерно в таком же состоянии, как 2,5 года назад, - утверждает Владимир Гуськов. – Решения, они якобы есть. Более того – та схема, которую Невоструев предложил в феврале Радию Фаритовичу – она была рабочая. Но ее не исполнили от слова «совсем».

- Мы в «Миловском парке», как и на других объектах, сталкиваемся с одним. Вроде бы чиновники говорят, все хорошо, схему разработали. Но получается – слов на три рубля, а результат – на три копейки,

Фото: Mkset.ru

- завершил Гуськов. – Стоит прямо об этом сказать, что РОССО и соответствующие службы госкомстроя не справились со своими обязанностями по застройке «Миловского парка».

Фото: Mkset.ru

Светлана Волкова, представитель группы дольщиков СК «Квартал» (Октябрьской революции, 62), рассказала о том, как чиновники играют с ними в «пинг-понг»:

- Наш дом не сдается с 2014 года. Единственный учредитель и директор застройщика умер, исполнительного органа нет. И подписывать юридические документы некому. С марта мы обращаемся в администрацию Уфы, к вице-премьеру Абдрахимову, Хабирову пишем, в госкомстрой бесконечно ходим. Пока получается только игра в «пинг-понг»: нас из одного кабинета в другой отпинывают.

Фото: Mkset.ru

- Все футболят, - поддержал ее представитель ЖСК «Жилой дом на улице Гафури». – Все обещают, но никакого конкретного документа нам не дают. С апреля нам обещают, что вот-вот будет уголовное дело возбуждено на застройщика, там массовые хищения, но ничего не происходит. Пока не будут наказываться те, кто нас обманул, я считаю, что обманутые дольщики будут плодиться и плодиться. У нас уже 13-ый год проблема не решается.

Что делать?

Резолюцию съезда, которую отправят Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Радию Хабирову, а также Мутко и Якушеву, зачитал председатель общественного движения обманутых дольщиков Башкирии «Лишние люди» Виталий Листков. Полный текст резолюции можно посмотреть ниже, приведу лишь основные моменты.

- Строительный блок правительства не справился с поручением Хабирова, - отметил Виталий Листков. – Механизмы и чиновники, доставшиеся от прежнего руководства, показали свою нежизнеспособность и неэффективность. В большинстве объектов строительные работы так и не начались. Госкомстрой Башкирии перекладывает решение вопросов на муниципалитеты, а муниципалитеты – на госкомстрой. Отсутствует личная ответственность исполнителей за срыв ранее утвержденных схем застройки проблемных домов.

По словам Листкова, в дорожных картах госкомстроя есть только примерные сроки окончания строительных работ на проблемных объектах, но нет сроков их начала.

Фото: Mkset.ru

- С 1 июля вступил в силу федеральный закон, который позволяет направлять бюджетные средства на достройку проблемных объектов. Все механизмы есть, - сказал он. – Теперь ничто не мешает создать фонд, наполнить его деньгами и направить их на финансирование достройки проблемных домов.

По словам Листкова, в общей сложности на решение проблем всех дольщиков сегодня необходимо 6,5 миллиарда рублей. Такие данные озвучивали специалисты госкомстроя. Правительство России на этот год выделяет 16 миллиардов на всю страну, в последующие годы – еще 50. И если раньше был этот барьер, который не позволял тратить бюджетные деньги на проблемные объекты, то теперь такого барьера нет.

Съезд потребовал провести проверку строительного блока правительства и РОССО на соответствие чиновников занимаемым должностям, предоставить НО ФРЖС функции, позволяющие финансировать окончание строительства проблемных объектов в Башкирии или создать иную организацию, имеющую указанную возможность в соответствии с действующим законодательством РФ. Также съезд попросил врио главы Башкирии взять на личный контроль наличие в дорожных картах сроков начала строительных работ и пошаговых мероприятий по достройке проблемных объектов.