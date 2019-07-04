КВН может сменить правообладателя
4 июля, 18:05Общество
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ООО «Группа 7» направило суд по интеллектуальным правам города Москвы иск содержащий требование лишить Александра Маслякова прав на бренд КВН.
В качестве третьих лиц истец привлек ТТО «АмиК» и вдову одного из основателей КВН Сергея Муратова Марину Топаз. Об этом информирует RNS.Первое судебное заседание по данному делу состоится 19 августа текущего года.
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