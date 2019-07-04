Кот из Индии смог одолеть змею

На кадрах видно, как кот атаковал змею. Их борьба продолжалась примерно три минуты. В итоге домашний любимец смог ухватить рептилию зубами и вытащить её на улицу.

Хозяин кота отметил, что всегда знал о веселом нраве своего питомца и его недюжинном уме, но ситуация показала, что он еще и очень храбрый.