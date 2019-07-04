Фото: pxhere.com
Кот из Индии смог одолеть змею
4 июля, 19:10Общество
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На видеохостинге YouTube был опубликован ролик о схватке кобры и домашнего кота из Индии.
Питомец бросился защищать жилище, где находились маленькие дети, от незванного гостя, информирует газета «Известия».
На кадрах видно, как кот атаковал змею. Их борьба продолжалась примерно три минуты. В итоге домашний любимец смог ухватить рептилию зубами и вытащить её на улицу.
Хозяин кота отметил, что всегда знал о веселом нраве своего питомца и его недюжинном уме, но ситуация показала, что он еще и очень храбрый.
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