Фото: pxhere.com
Ким Кардашьян выплатят 2,7 миллионов долларов за использование её образа
4 июля, 19:11Общество
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Актриса из США Ким Кардашьян получит материальную компенсацию в сумме 2,7 миллионов долларов за незаконное использование её данных - имени и фотографий.
Она выиграла дело в суде против корпорации Missguided USA, сообщает газета «Известия».
Защитники Кардашьян смогли доказать, что компания использовала её образ в соцсетях. Помимо этого, на сайте Missguided USA была представлена одежда, совпадающая с гардеробом актрисы. В связи с этим многие клиенты компании считали истицу лицом бренда.
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