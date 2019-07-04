Екатерина Коляда: СМИ должны оцениваться по их вниманию к социальным проблемам

Одной из ключевых является номинация «За социальную ответственность медиа». Вопреки тому, что деятельность СМИ часто подвержена критике за скандальные темы, большинство медиахолдингов стали заниматься просветительской деятельностью, а также привлекать внимание аудитории к благотворительности, волонтерской работе и подвигам обычных людей, пишет издание «Новые известия».

К примеру, газета «Комсомольская правда» в текущем году запустила мультимедийную площадку «Доброволец», свободный доступ к которой есть у благотворительных фондов и компаний, занимающихся проектами из области корпоративной социальной ответственности. «Наш дом» запустил программу «Территория добрых дел», которая рассказывает о взрослых и детях нуждающихся в помощи.

Проект АО «Арктика Медиа» - премия «Человек года города Ноябрьск» - рассказывает о людях, которые содействуют развитию города. Ко Дню защиты детей на Пятом канале был организован «Марафон добра» — акция собрала порядка 30 миллионов рублей, а четверо детей смогли обрести семью. За всю историю Дня добрых дел было собрано порядка 3,850 миллиарда рублей, а 240 детей смогли найти новых родителей.

Директор премии «Медиа-Менеджер России» Екатерина Коляда подчеркнула, что социальная ответственность медиа - это самостоятельная номинация, хотя данный критерий можно сделать и ключевым в оценки медиа. Она подчеркнула, что каждый руководитель в ответе перед аудиторией за тот контент, который производит его компания. В частности, если эта информация положительно сказывается на психике, помогает в повседневной жизни, работе, учебе и прочее. Врачи имеют клятву Гиппократа, подчеркнула она, в СМИ тоже должно быть нечто похожее.