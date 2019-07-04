Disney снимет в главной роли в фильме «Русалочка» чернокожую актрису

Главная роль в кинокартине досталась чернокожей R&B-певице Холли Бэйли. Об этом пишет RNS.

Информация об утверждении кандидатуры Холли Бэйли на роль в очередной экранизации «Русалочки» появилась на страничке Disney в Twitter. Западные СМИ сообщают, что данная роль станет для певицы дебютной.

Бэйли с самого начала рассматривалась как одна из главных претенденток на роль Ариэль. Несмотря на это создатели фильма провели множество встреч с другими потенциальными кандидатками на главную роль в «Русалочке».

Холли Бэйли прославилась как исполнительница в стиле R&B. Она поет в дуэте со своей сестрой Хлоей — Chloe x Halle. Обе девушки сотрудничают с певицей Beyonce.