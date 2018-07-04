В России появится должность замминистра по цифровому развитию
Сегодня, 15:41Общество
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По словам главы Минсвязи Константина Носкова, в скором времени в ряде министерств введут должность заместителя министра по цифровому развитию.
Решение об учреждении нового поста было принято премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом пишет RNS.
Кандидатов на должности замминистров по цифровому развитию будут утверждать руководство Минкомсвязи и вице-премьер Максим Акимов. Назначений на появившиеся посты пока не было. Сейчас проводится работа по введению этих должностей, а также подбираются кандидаты на них.
Пост заместителя министра по цифровому развитию появится только в восьми ключевых министерствах. Речь идет о Минстрое, Минздраве, Минэнерго, Минтрансе и других.
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