В Башкирии закрыли незаконные микрофинансовые организации

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На свою работу у них не было никакого разрешения.
Сразу несколько таких компаний из города Октябрьский - ООО «Финансовая помощь», ООО МКК «Восход», ООО МКК «Амурфинанс» опубликовали на своих сайтах сведения об оказании фирмами услуг по выдачи микрозаймов гражданам. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компании ранее были исключены из Государственного реестра микрофинансовых организаций и не имели право заниматься работать в сфере микрозаймов.
В целях предотвращения незаконного кредитования граждан прокуратура города в судебном порядке потребовала признать материалы, размещенные на указанных сайтах запрещенными к распространению.
Суд удовлетворил заявления прокуратуры. После вступления судебного решения в силу информация будет заблокирована Роскомнадзором.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей