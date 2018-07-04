В Башкирии организацию ЕГЭ в этом году признали провальной

Семинар, организованный Администрацией Главы РБ, БАГСУ и Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ собрал всех начальников районных и городских отделов образования.

Мероприятие проводилось при поддержке партийного проекта «Чистые руки» «Единой России». Его цель – ознакомить руководящих работников системы образования Республики Башкортостан с изменениями в антикоррупционном законодательстве, а также обучение эффективным формам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Приветственными словами выступили ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов, начальник управления по вопросам госслужбы и кадровой политики Администрации Главы РБ Рустем Хайдаров, руководитель башкирского регисполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

«Хорошую оценку ЕГЭ-2018 дать не могу»

В первой части семинара выступали докладчики. Начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования в РБ Айбулат Хажин подробно остановился на нарушениях во время проведения ЕГЭ-2018. Напомним, последние экзамены состоялись несколько дней назад.

Несмотря на то, что оценки выпускников в целом были неплохие, сама организация ЕГЭ в этом году оказалась провальной. Обрнадзором было выявлено всего 172 нарушения. Среди основных - присутствие посторонних людей в аудитории, шпаргалки, сотовая связь.

- Были составлены протоколы, как на участников, так и на организаторов. Из 172 меток 129 подтвердились. Этот показатель совершенно не радует, - сообщил Хажин.

Надо отметить, в этом году удаленных из аудитории за правонарушение в два раза больше чем в прошлом году – 19 человек.

По данным управления по контролю и надзору в сфере образования РБ, аннулированы 4 работы. Этот показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом на 3 пункта.

Районная организация ЕГЭ Айбулата Хажина вовсе не устроила.

- Вопиющий случай произошел в Янаульском районе. После пересмотра видео с экзамена было составлено 35-36 протоколов о правонарушениях. Большей частью протоколы были составлены на должностные лица, - рассказал он.

"Мы должны запомнить: поборы - незаконны"

"О поборах в школе порядка 60 обращений поступило в министерство образования за этот учебный год", сообщил следующий докладчик – первый замминистра образования РБ Ильдар Мавлетбердин. В прошлом году была проведена горячая линия министерства образования РФ по поборам. Как сообщил выступающий, «к сожалению, нужно констатировать, Республика Башкортостан заняла третье место по количеству обращений". Самое большое количество обращений по республике поступило из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Нефтекамска.

По словам Ильдара Мавлетбердина, поборы происходят по разному: школьники собирают деньги на материально-техническое оборудование, на учебные пособия, на ремонт, на приобретение охранного оборудование и так далее.

- Республика Башкортостан вошла в зону риска по коррупционному проявлению в школе. Исходя из той статистики, которую получили в прошлом году, за нами особое внимание установили Общественная палата РФ и министерство просвещения РФ, - рассказал он.

«Мы должны запомнить: поборы – незаконны», - сообщил слушателям Ильдар Мавлетбердин.