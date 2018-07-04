Студента БашГУ осудили за попытку взлома сайтов госучреждений

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 22-летнего студента физико-технического института БашГУ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Молодого человека признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).

В суде установили, что в июне и сентябре прошлого года фигурант уголовного дела, имеющий образование в сфере информационных технологий, с помощью программ-вирусов со своего ноутбука попытался взломать сайты официальных ведомств Пермского края и Республики Татарстан.

Однако сделать это ему не удалось, поскольку система безопасности интернет-ресурсов обнаружила программу и заблокировала ее.

Свою вину студент признал и заявил в суде, что сделал хакерскую атаку только лишь для того, чтобы понять способ работы защитных программ.