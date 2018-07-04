Роскачество и Росстандарт проведут всероссийскую проверку бензина на АЗС

Бензин будут изучать по 30 параметрам. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».

Исследование пройдет по нескольким направлениям. Так горючее проверят на фальсификат, качество, наличие присадок и соответствие заявленному октановому числу. Роскачество и Росстандарт намерены установить, получают ли автомобилисты на заправках тот объем горючего, за который они заплатили.

Надзорные органы проверят качество работы лабораторий, имеющих аккредитацию на исследование топлива. В этой работе поучаствуют и специалисты Росаккредитации.

В Роскачестве уверены, что их исследование поспособствует повышению качества бензина в России и расширит список аккредитованных лабораторий по его проверке.