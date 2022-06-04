Круглый стол литературной премии «Дальний Восток» состоится 9 июня во Владивостоке

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на форуме «PrоДФО-Владивосток» девятого июня пройдет круглый стол Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. На мероприятии представят главу судейского корпуса премии на текущий год.

В круглом столе примет участие идейный вдохновитель Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева Вячеслав Коновалов. Он много лет курирует данное мероприятия, сообщает primamedia.ru. Коновалов считает культуру людей их путеводной звездой. В литературе именно на конкурсах и премиях зажигаются звезды. Над Дальним Востоком на протяжении трех лет новые литературные звезды зажигает премия им. В. К. Арсеньева. Эти звезды освещают всю Российскую Федерацию и мир. Форум посетит популярный отечественный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Автор сказал, что премия им. В. К. Арсеньева превратилась в один из центров, объединивших большие территории в единое государство. Большую роль в этом играет и литература Дальнего Востока. В заседании будет участвовать автор книги «Подлинная история Анны Карениной», литературный критик и лауреат Государственной премии России Павел Басинский. Приезд писателя станет одним из приятнейших событий владивостокских встреч. Басинский назвал Арсеньева основоположником литературы Дальнего Востока прошлого века. Произведения Арсеньева «Дерсу Узала» и «Сквозь тайгу» остаются непревзойденными образцами дальневосточной прозы. Премии имени известных писателей создают с целью поддержать тех, кто создает нечто принципиально новое, следуя за образцами. Помимо этого, среди отечественных писателей, которые станут участвовать в круглом столе, будет присутствовать Андрей Геласимов. Ранее во Франции его признали самым популярным писателем современности из РФ. Литературная премия имени выдающегося писателя, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева стала одним из самых крупных ежегодных мероприятий в области литературы и поддержки начинающих и известных авторов — представителей Дальнего Востока. Как обычно, награждение лучших и чествование номинантов премии проведут в декабре нынешнего года. Круглый стол можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Восток 24», сайте Rutube и сайте медиахолдинга »ПримаМедиа».

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