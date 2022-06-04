«Большой Вудъявр» в Мурманской области установил рекорд по продолжительности сезона

Горнолыжный курорт города Кировска Мурманской области «Большой Вудъявр» установил рекорд как самый посещаемый. Первый он и по продолжительности сезона. «Большой Вудъявр» — в десятке лучших горнолыжных курортов России. Также он является одним из ключевых соцпроектов «ФосАгро».

Стартовал сезон во второй декаде ноября 2021 года, а завершился — 1 июня 2022-го. Рекордное количество времени — 205 дней — продлился сезон трассового катания на ГК «Большой Вудъявр». Таких результатов пока не достиг ни один сопоставимый по высотам горнолыжный курорт России и Европы, рассказывает Советский спорт. «Большой Вудъявр» расположен в Хибинах, на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр. Общая протяженность трасс курорта — 30 км. Перепад высот — более 600 м. Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» представил два нововведения в день открытия. При поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области летом 2021 года был осуществлен проект системы искусственного оснежения трасс северного склона, протяженность которых достигает 3,5 км. Эта система гарантирует, что курорт откроется вовремя, а также она позволяет продлить сезон катания. Если раньше он в лучшем случае длился пять с половиной месяцев, то теперь это полноценные восемь месяцев. Второе новшество курорта — панорамный комплекс «Плато». Он расположился на самой вершине северного склона горы Айкуайвенчорр — там, где соединяются две подвесные канатные дороги «Большого Вудъявра». Более 260 тыс. гостей предпочли горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» за сезон 2021/2022. Это на 7% больше, чем в прошлом сезоне, и в целых три раза больше, чем десять лет назад. Тогда курорт посетили почти 86,5 тыс. туристов.

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