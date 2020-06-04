За гранью: в Башкирии в морге родные погибших без всякой защиты перетаскивали трупы

В соцсетях появилось на днях сообщение, шокировавшее многих. Уфимец, представившийся Юрием, обратился публично к администрации Белебеевского района с неожиданным вопросом о том, знают ли они, что творится в местном морге. В условиях жуткого запаха родственникам умерших пришлось самостоятельно перекладывать покойников в поисках тела близкого человека. Причем делали они это, н имея средств защиты. С учетом угрозы коронавируса — это просто за гранью.

Подробности выясняли наши коллеги из издания «Московский комсомолец». Они связались с автором вышеупомянутого комментария и выяснили еще интересные детали.

Юрий рассказал, что его 39-летняя племянница скончалась от инсульта в прошлую пятницу утром. Она жила в деревне, в 80 км от города Белебей. Как оказалось, в местный морг доставляют покойников со всего района. Родные племянницы завернули тело в одеяло и на своей машине доставили в морг.

— Сторож открыл дверь, показал, где оставить тело. Холодильной камеры там не было, покойную положили в комнатку на первом этаже, на пол. Никаких носилок, ни топчанов — ничего. Нас предупредили, что в субботу и воскресенье морг не работает, попросили подождать три дня и приезжать за телом, — рассказал собеседник.

Когда Юрий приехал с родственниками за телом племянницы в назначенный день, привезли с собой гроб, то им от увиденного просто реально стало дурно.

— Вонь стояла жуткая, наша одежда надолго пропиталась трупных запахом. Нам сказали. что «наша» лежит в самом углу под другими телами. Сказали, чтобы мы ее сами достали и положили на стол, где будут проводить вскрытие, — вспоминает Юрий.

Он подчеркнул, что, по сути, в тот момент вместе с близкими находился в так называемой «красной зоне» (то есть представляющей угрозу заражения коронавирусом). Из средств защиты были только медицинские маски и резиновые перчатки. Где гарантия, что среди умерших нет ковидных больных или людей, болевших вирусной пневмонией, от которой также умирают многие?

При этом сотрудники морга ясно дали понять, что они «наш» труп искать и таскать не намерены.

Когда скрепя сердце удалось найти тело родственницы, увидели, что оно от жары уже опухло и почернело. Сын усопшей был в шоке от этого.

Пока на улице целых четыре часа ждали, когда проведут вскрытие, видели медиков в противочумных костюмах, машины, которые обрабатывали дезраствором.

— А нам ни одноразовых халатов не дали, ни полиэтиленовых перчаток, ни респираторов. Что это за издевательство? — задался вопросом очевидец столь жутких событий.

По окончании вскрытия родственники вновь сами взяли тело, завернули в одеяло и без всяких носилок переложили в гроб и повезли на кладбище.

Ответ на жалобу Юрия появился совсем недавно на страничке главы республики в соцсети. О написан от имени главы администрации Белебеевского района. Чиновник сначала успокоил, что ковидных больных направляют в другой морг, а потом как ни в чем не бывало сообщил, что «помощь работникам морга со стороны родственников усопших — это общепринятая вынужденная мера, связанная с нехваткой врачей и санитаров». Глава района уточнил, что тела находятся в холодильнике. Если остались вопросы по работе морга, предложил звонить заместителю главного врача Белебеевской ЦРБ.

Юрий отказался звонить. Сказал, не видит смысла.

— В таком случае холодильником можно обозвать любой сарай и гараж. В той комнате, где хранились тела, температура стояла явно выше плюс пяти градусов, — заявил мужчина. — А вот что санитаров не хватает, это правда. Дело в том, что я сам работаю в системе здравоохранения. И про нехватку кадров знаю не понаслышке. Наши «скорые» приезжают за пациентами, которые не могут передвигаться, и врачи просят водителей грузить больных в «скорую».

Напомним, на нашем сайте вышел материал о водителе из Давлеканово Радике Исхакове, который скончался. по первоначальной версии, от пневмонии, но при этом известно, что у него был подтвержден коронавирус.

Тема морга также уже звучала в СМИ в связи с историей двух медсестер из Архангельской ЦРБ, которых после уборки в палате, где лежала женщина с коронавирусом, оставили на ночь в изоляторе рядом с морговым помещением.

К слову, и Белебеевский район журналистам сегодня в последнее время больше известен со скандальной стороны. Белебеевская ЦРБ стала вторым по величине очагом распространения коронавируса после РКБ имени Куватова. Медсестра этой больницы Елена Никонорова, погибшая после заражения коронавирусом, внесена в список российских медиков-жертв пандемии. Минздрав ведет проверку по факту попытки внести исправления в ее электронную историю болезни и удалить из нее информацию о коронавирусе.