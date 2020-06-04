Фото: pxhere.com
За 24 часа в России выявили 8,8 тысяч зараженных COVID-19
Сегодня, 16:29Общество
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В России со вчерашнего дня новый коронавирус нашли у 8831 человек.
Как пишет RT, носители инфекции были выявлены во всех регионах страны.
Порядка 40% новых случаев заболевания имели бессимптомный характер.
Днем ранее штамм SARS-CoV-2 обнаружили у 8,5 тысяч пациентов. Всего в России за время эпидемии коронавирусом заразились 441,1 тысяч человек.
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