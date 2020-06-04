ВЦИОМ: 67% россиян планируют участие в голосовании по поправкам к Конституции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил рост количества желающих прийти на голосование за принятие поправок в Конституцию после того, как глава государства Владимир Путин объявил, что оно пройдет 1 июля 2020 года.
Президент подписал указ о проведении процедуры голосования за принятие поправок к Конституции 1 июля этого года. При этом 62% жителей страны от числа тех, кто намерен идти голосовать, эту дату одобрили. Отрицательно высказались на этот счет 15% респондентов, а 21% выразили нейтральное отношение.
Как пишут «Новые известия», указывается, что среди всего населения РФ посетить выборы запланировали 67% граждан (+2% с момента сообщения). Отказались голосовать 14% опрошенных. Исследование также показало, что 61% респондентов, которые посетят избирательные участки, отдадут свои голоса за поправки (+4% с даты объявления дня голосования). Проголосовать против намереваются 21% жителей страны.
Как пояснили специалисты ВЦИОМ, большая часть граждан РФ убеждена, что в ходе голосования о внесении поправок к Конституции будут соблюдены меры санитарной безопасности. Они выступят профилактикой заражения коронавирусной инфекцией либо существенно понизят риски заражения.
Россияне убеждены, что для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность, следует предоставить членам избирательной комиссии средства индивидуальной защиты, а также выдать маски и перчатки самим избирателям. Кроме всего, требуется следить за соблюдением двухметровой дистанции между голосующими, полагают респонденты.