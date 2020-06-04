ВЦИОМ: 67% россиян планируют участие в голосовании по поправкам к Конституции

Президент подписал указ о проведении процедуры голосования за принятие поправок к Конституции 1 июля этого года. При этом 62% жителей страны от числа тех, кто намерен идти голосовать, эту дату одобрили. Отрицательно высказались на этот счет 15% респондентов, а 21% выразили нейтральное отношение.

Как пишут «Новые известия», указывается, что среди всего населения РФ посетить выборы запланировали 67% граждан (+2% с момента сообщения). Отказались голосовать 14% опрошенных. Исследование также показало, что 61% респондентов, которые посетят избирательные участки, отдадут свои голоса за поправки (+4% с даты объявления дня голосования). Проголосовать против намереваются 21% жителей страны.

Как пояснили специалисты ВЦИОМ, большая часть граждан РФ убеждена, что в ходе голосования о внесении поправок к Конституции будут соблюдены меры санитарной безопасности. Они выступят профилактикой заражения коронавирусной инфекцией либо существенно понизят риски заражения.