Власти Башкирии назвали данные о проверке школы из-за фото с последнего звонка фейком

Чиновники ответили на своей странице в социальных сетях, что информация о привлечении директоров школ к ответственности за фотографии выпускников в день проведения последнего звонка не соответствует действительности, и что на самом деле распространяемая информация – «фейковая».

– Управление образования Салавата провело разъяснительную работу с директорами школ о персональной ответственности за соблюдение их выпускниками санитарно-эпидемиологических мер и ограничений в день проведения "Последнего звонка", который прошел 29 мая в онлайн режиме. В этот день были организованы рейды по городу в целях недопущения нарушения режима самоизоляции со стороны выпускников школ. Никакие отчеты о размещении фото выпускников в социальных сетях не запрашивались, – сказано в сообщении.

Напомним, жалоба на проверки появилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Жительница Салавата рассказала, как в одной из школ начали проверку после публикации празднования последнего звонка в кругу семьи.

– Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним?, – написала местная жительница.