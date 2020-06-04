Власти Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов до конца июня

По информации пресс-службы, в проекте предусмотрен целый комплекс мер, к примеру, снабжение садовых товариществ теплом, электричеством, водой, газом и дорогами.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что в настоящий момент документ уже поддержали в первом чтении. Ранее полноценных мер поддержки не было, в основном решения принимались точечно, отметил он.