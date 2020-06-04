Власти Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов до конца июня
В Госсобрании – Курултае Башктоии сообщили об инициативе, поддерживающей садоводство, подробнее.
По информации пресс-службы, в проекте предусмотрен целый комплекс мер, к примеру, снабжение садовых товариществ теплом, электричеством, водой, газом и дорогами.
Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что в настоящий момент документ уже поддержали в первом чтении. Ранее полноценных мер поддержки не было, в основном решения принимались точечно, отметил он.
Впоследствии планируется принять ряд подзаконных актов, где в том числе программы развития садоводства, куда будут включены конкретные меры финансовой поддержки, например, компенсация затрат на модернизацию и строительство объектов инфраструктуры внутри садовых товариществ, финансирование строительства дорог, сетей электро- и водоснабжения, обустройство контейнерных площадок.