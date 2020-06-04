В Туймазинском районе Башкирии откроют мебельное производство
Радий Хабиров обсудил запуск нового производства на выездном совещании в формате «Промышленный час»
Мебельное производство планируют открыть в Туймазинском районе, сейчас власти региона думают о выделении земельного участка. Проект готов реализовать генеральный директор фабрики о изготовлению ортопедических матрасов «Корона» Рамиль Мамлеев. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей.
По мнению властей региона, собственное мебельное производство даст импульс для развития кластера на территории Туймазинского района.
– Отрадно, что большое, современное предприятие развивается, несмотря на экономические сложности, – сказал Радий Хабиров.
Он также предложил провести в ближайшее время совещание на базе туймазинского кластера с участием крупных заказчиков мебели. Глава Башкирии также поручил правительству совместно с муниципалитетом проработать варианты содействия реализации проекта.–