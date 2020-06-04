В Туймазинском районе Башкирии откроют мебельное производство

Мебельное производство планируют открыть в Туймазинском районе, сейчас власти региона думают о выделении земельного участка. Проект готов реализовать генеральный директор фабрики о изготовлению ортопедических матрасов «Корона» Рамиль Мамлеев. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей.

По мнению властей региона, собственное мебельное производство даст импульс для развития кластера на территории Туймазинского района.

– Отрадно, что большое, современное предприятие развивается, несмотря на экономические сложности, – сказал Радий Хабиров.