В Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых

Отмечается, что в помещениях для пребывания престарелых обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. Так, в доме отсутствовала схема эвакуации и аварийные выходы. Не было там и огнетушителей, и пожарной сигнализации. Кроме этого, здание не было приспособлено для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.