В Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых

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В пермском частном приюте для престарелых сразу несколько ведомств - прокуратура, Роспотребнадзор и МЧС - обнаружили свыше 50 нарушений.
Учреждение находилось в частном доме по улице Копылова, сообщает properm.ru 4 июня.
Отмечается, что в помещениях для пребывания престарелых обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. Так, в доме отсутствовала схема эвакуации и аварийные выходы. Не было там и огнетушителей, и пожарной сигнализации. Кроме этого, здание не было приспособлено для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Было также выявлено, что за двадцатью постояльцами ухаживал один сотрудник, что не могло обеспечить им качественную бытовую и медицинскую помощь.
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры к собственникам приюта. О дальнейшей судьбе постояльцев не сообщается.
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