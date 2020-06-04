В Москве пять стационаров начнут принимать плановых пациентов

Как сообщает газета “Известия”, заммэра считает, что ситуация с вирусом в столице стабилизировалась, поэтому привлечения большого количества коек не потребуется.

В Москве также были развернуты пять временных госпиталей. Ракова отметила, что их коек будет достаточно в текущей ситуации. Поэтому в столице могут начать принимать пациентов в госпиталях для ветеранов войн № 1, 2 и 3 и в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича

Кроме того, в столице на текущей недели постепенно возвращаются к обычной работе стационары больниц имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова №31, а также госпиталь на Шаболовке. Всего в них освободят более трех тысяч коек.

Ракоса сообщила, что в указанных больницах проводится демонтаж оборудования, чтобы как можно скорее приступить к оказанию помощи населению. Также койки разместят с соблюдением дистанции, а в палатах будет проводиться дезинфекция.