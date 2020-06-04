В Москве еще три тысячи пациентов выписали из больниц после коронавируса
Сегодня, 14:28ОбществоФото: pxhere.com
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За прошедшие сутки из столичных больниц выписали 3061 пациента, которые перенесли коронавирус. Соответствующие данные озвучила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Как сообщает газета “Известия”, всего в столице от COVID-19 вылечились более 94 москвичей.
Тем не менее, выздоровевшие продолжат находиться под наблюдением медиков. Подчеркивается, что всем пациентам от 18 до 55 лет.
Москвичи, вылечившиеся от коронавируса, могут стать донорами плазмы, при условии отсутствия таких заболеваний, как ВИЧ и гепатиты В и С.
Кроме того, выздоровевших приглашают стать социальными волонтерами и оказывать помощь тем, кто еще проходит лечение, но в домашних условиях.
Ранее Ракова отметила активный интерес москвичей к сдаче плазмы.
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