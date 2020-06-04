В Москве еще три тысячи пациентов выписали из больниц после коронавируса

Как сообщает газета “Известия”, всего в столице от COVID-19 вылечились более 94 москвичей.

Тем не менее, выздоровевшие продолжат находиться под наблюдением медиков. Подчеркивается, что всем пациентам от 18 до 55 лет.

Москвичи, вылечившиеся от коронавируса, могут стать донорами плазмы, при условии отсутствия таких заболеваний, как ВИЧ и гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевших приглашают стать социальными волонтерами и оказывать помощь тем, кто еще проходит лечение, но в домашних условиях.