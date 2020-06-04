В Минздраве Башкирии уточнили, стоит ли боятся комаров в связи с коронавирусом
Сегодня, 15:37ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Участники сегодняшнего брифинга рассказали, являются ли комары переносчиками коронавируса.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В региональном Минздраве состоялся очередной брифинг, посвященный коронавирусу. В ходе видеоконференции заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Марина Скотарева отметила, что комаров жителям Башкирии не стоит пугаться. По ее словам, насекомые не являются переносчиками COVID-19.
- Потому что данное заболевание – это респираторное заболевание и путь передачи, в основном, аэрозольный. Распространение вируса через комаров не доказано, - подчеркнула она.
Напомним, в этом году жители Башкирии, особенно Уфы, жалуются на большое количество комаров в местах отдыха. Власти республики объяснили нашествие комаров цикличностью развития популяции насекомых.
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