В минздраве Башкирии попросили поберечь пожилых родственников от коронавируса

Сегодня, 4 июня, на брифинге в минздраве Башкирии глава ведомства Максим Забелин сообщил, что свыше 8% инфицированных коронавирусом – это люди старшее 60 лет.

Несмотря на правила самоизоляции, которые остаются для них актуальны, эти люди часто выходят на улицу без средств защиты. Вдобавок они стали чаще общаться с близкими, которые могут быть носителями коронавируса, переболеть им без симптомов и успеть заразить пожилого человека.

В связи с этим Максим Забелин попросил свести к минимуму контакты с пожилыми родственниками, не подвергать их опасности.

Минздрав придерживается мнения, что рост заболеваемости коронавирусом, отмеченный в последнее время, связан с очагами заражения внутри семей после выхода людей на работу.

Напомним, за последние сутки отмечен рекордный всплеск числа зараженных коронавирусной инфекцией в республике. Прирост составил 107 человек в сутки. Такого еще не было. Общее число инфицированных коронавирусом в Башкирии, начиная с апреля, составило 3608 человек.