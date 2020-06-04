В мае показатель смертности в Санкт-Петербурге вырос на треть

За тот же месяц 2019-го года в городе на Неве умерло 4876 человек. Рост показателя достиг 32%.

Как пишет Newia, эти данные включают и умерших от незарегистрированных инцидентов коронавируса, а также от других заболеваний. Численность смертей также может увеличиться по причине перегруженности клиник.