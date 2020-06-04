В мае показатель смертности в Санкт-Петербурге вырос на треть
Сегодня, 16:24ОбществоФото: pxhere.com
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В городе Санкт-Петербург в мае 2020-го года скончалось 6427 человек. Статистику обнародовали в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
За тот же месяц 2019-го года в городе на Неве умерло 4876 человек. Рост показателя достиг 32%.
Как пишет Newia, эти данные включают и умерших от незарегистрированных инцидентов коронавируса, а также от других заболеваний. Численность смертей также может увеличиться по причине перегруженности клиник.
По официальной информации, в мае 2020-го года от коронавируса в Северной столице умер 171 человек. В целом с начала эпидемии от Covid-19 скончались 240 местных жителей.
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