В Башкирии за сутки рекордно увеличилось количество больных коронавирусом – 107
Центр мониторинга ситуации с распространением коронавируса сообщил последние данные о заболевших по состоянию на 4 апреля.
Впервые за все время за сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалило за сотню – эксперты сообщают о 107 заболевших. Всего к текущему моменту официально выявлено 3608 человек.
О погибших от новой коронавирусной инфекции снова ничего неизвестно. Всего в настоящий момент от COVID-19 зарегистрировано 18 смертей, последней была медсестра Елена Никонорова, которую включили в статистику спустя три недели.
Медиакорсеть также опубликовала материал о смерти водителя скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радика Исхакова, который заразился коронавирусом на работе, когда перетаскивал пациентов на носилках. Близкие сообщили, что в его медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана «пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами».
За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране выявлено 441 108 заболевших.
Ранее минздрав региона приводил статистику о том, что новой коронавирусной инфекцией чаще всего заражаются люди в возрасте от 26 до 50 лет, на втором месте жители республики от 51 до 60 лет, меньше всего инфицировано пациентов старше 80 лет.