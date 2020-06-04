В Башкирии за сутки рекордно увеличилось количество больных коронавирусом – 107

Впервые за все время за сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалило за сотню – эксперты сообщают о 107 заболевших. Всего к текущему моменту официально выявлено 3608 человек.

О погибших от новой коронавирусной инфекции снова ничего неизвестно. Всего в настоящий момент от COVID-19 зарегистрировано 18 смертей, последней была медсестра Елена Никонорова, которую включили в статистику спустя три недели.

Медиакорсеть также опубликовала материал о смерти водителя скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радика Исхакова, который заразился коронавирусом на работе, когда перетаскивал пациентов на носилках. Близкие сообщили, что в его медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана «пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами».

За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране выявлено 441 108 заболевших.