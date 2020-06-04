В Башкирии три маленькие девочки занимались опасными играми на железной дороге

По информации МВД Башкирии на транспорте, задержаны были три девочки 9-11 лет, которые перелезали через перила железнодорожного моста на цистерны грузовых составов, а потом спускались на землю. Остановить детей удалось только благодаря уборщику станции, который отвел их к дежурной по вокзалу.

– Одна из несовершеннолетних девочек сказала своим подругам по имени, смогут ли они спрыгнуть с моста на стоящий на станции грузовой состав. Одна из них пролезла между перилами моста, держась за перила спустилась вниз и спрыгнула на цистерну, после чего спустилась по ступенькам на цистерне вниз, перешла через путь и поднялась снова на мост к своим подругам. Когда ее попросили повторить, деовчка отказалась и тогда ее подруга взяла рюкзак и кинула его на стоящую внизу цистерну, – сообщили в пресс-службе МВД на транспорте.