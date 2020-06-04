В Башкирии связанную с делом Гурьева фирму обязали вернут в бюджет 245 млн рублей

В надзорном органе установили, что экс-министр земельных и имущественных отношений в 2018 году без торгов согласовал мену склада, которым управлял Башкирский государственный театр оперы и балета, с производственной базой «Уфа-Инвест».

В результате коммерческая фирма получила складской комплекс на Софьи Перовской, после компания за 22 млн рублей незаконно приобрела участок под аварийными зданиями, изменила вид разрешенного использования и продала ее другой строительной компании за 245 млн рублей.

В УФАС признали, что в минзеимуществе Башкирии и «Уфа-Инвест» нарушили ФЗ «О защите конкуренции» и выдали фирме предписание вернуть в бюджет 245 млн рублей. По факту превышения экс-министром земельных и имущественных отношении должностных полномочий возбуждено и расследовано уголовное дело, которое находится на рассмотрении в суде.